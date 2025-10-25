Meno cibi processati più bio ma ancora molti sprechi | il report sulle mense scolastiche E resta il divario Nord e Sud

La maglia rosa della ristorazione scolastica va a Parma, Grosseto si aggiudica quella nera. A dirlo è il decimo report presentato oggi alla Camera dei Deputati da “ Foodinsider ”, l’osservatorio civico sulle mense tra i banchi che da dieci anni analizza i menù proposti ai bambini valutando la frequenza degli alimenti, la loro qualità e l’impatto sull’ambiente. Dalla lista delle città, più o meno virtuose, emergono alcuni dati significativi. Il primo, il più negativo: solo in due mense su tre vengono misurati gli sprechi. Tuttavia, il giudizio complessivo è positivo anche se anche in questo caso l’Italia va a due velocità con differenze marcate tra Nord e Sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meno cibi processati, più bio ma ancora molti sprechi: il report sulle mense scolastiche. E resta il divario Nord e Sud

Altre letture consigliate

È in edicola il nuovo numero di Silhouette donna con lo speciale Tutto su… i cibi che curano. Novembre porta con sé tante novità. Dalla Dieta Slow Carb (meno una taglia in un mese) ai trend di medicina estetica dal congresso Agorà che si è appena concluso - facebook.com Vai su Facebook

Dimagrimento, la perdita di peso è doppia rinunciando ai cibi processati - Per dimagrire non contano solo le calorie e quanto i nutrienti siano bilanciati, ma anche quel che si mangia. Secondo tgcom24.mediaset.it

Cibi ultra-processati: cresce il consumo in Italia/ Studio: “Dieta sempre più basata su alimenti lavorati” - processati: secondo l'ISS è diminuita la qualità della dieta nel nostro paese, sempre meno equilibrata Negli ultimi anni in Italia – patria del “buon ... Come scrive ilsussidiario.net

Dieta con cibi minimamente processati permette di perdere più peso/ Lo studio: “Risultati sorprendenti” - Secondo un nuovo interessante studio, una dieta sana in cui si evitano cibi ultraprocessati, può permettere di ottenere una perdita di peso due volte superiore. Secondo ilsussidiario.net