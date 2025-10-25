Meno cibi processati più bio ma ancora molti sprechi | il report sulle mense scolastiche E resta il divario Nord e Sud

Ilfattoquotidiano.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La maglia rosa della ristorazione scolastica va a Parma, Grosseto si aggiudica quella nera. A dirlo è il decimo report presentato oggi alla Camera dei Deputati da “ Foodinsider ”, l’osservatorio civico sulle mense tra i banchi che da dieci anni analizza i menù proposti ai bambini valutando la frequenza degli alimenti, la loro qualità e l’impatto sull’ambiente. Dalla lista delle città, più o meno virtuose, emergono alcuni dati significativi. Il primo, il più negativo: solo in due mense su tre vengono misurati gli sprechi. Tuttavia, il giudizio complessivo è positivo anche se anche in questo caso l’Italia va a due velocità con differenze marcate tra Nord e Sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

meno cibi processati pi249 bio ma ancora molti sprechi il report sulle mense scolastiche e resta il divario nord e sud

© Ilfattoquotidiano.it - Meno cibi processati, più bio ma ancora molti sprechi: il report sulle mense scolastiche. E resta il divario Nord e Sud

Altre letture consigliate

Dimagrimento, la perdita di peso è doppia rinunciando ai cibi processati - Per dimagrire non contano solo le calorie e quanto i nutrienti siano bilanciati, ma anche quel che si mangia. Secondo tgcom24.mediaset.it

Cibi ultra-processati: cresce il consumo in Italia/ Studio: “Dieta sempre più basata su alimenti lavorati” - processati: secondo l'ISS è diminuita la qualità della dieta nel nostro paese, sempre meno equilibrata Negli ultimi anni in Italia – patria del “buon ... Come scrive ilsussidiario.net

Dieta con cibi minimamente processati permette di perdere più peso/ Lo studio: “Risultati sorprendenti” - Secondo un nuovo interessante studio, una dieta sana in cui si evitano cibi ultraprocessati, può permettere di ottenere una perdita di peso due volte superiore. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Meno Cibi Processati Pi249