meloni la tv francese celebra il miracolo italiano

"Nel 2023 il deficit pubblico italiano ha toccato livelli record: il 7,2% del Pil. Solo un anno dopo l'Italia è riuscita a più che dimezzarlo, portandolo al 3,4% del Pil. Nel quarto trimestre del 2024 il Paese ha registrato un avanzo di bilancio di 400 milioni di euro": la tv francese celebra l'operato del governo italiano, il "miracolo".

