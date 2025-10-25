Meloni la tv francese celebra il miracolo italiano

"Nel 2023 il deficit pubblico italiano ha toccato livelli record: il 7,2% del Pil. Solo un anno dopo l'Italia è riuscita a più che dimezzarlo, portandolo al 3,4% del Pil. Nel quarto trimestre del 2024 il Paese ha registrato un avanzo di bilancio di 400 milioni di euro": la tv francese celebra l'operato del governo italiano, il "miracolo".         Visualizza questo post su Instagram                       Un post condiviso da Alfredo Irollo (@alfredoirollo5). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

