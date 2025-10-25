Meldola al via i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport | progetto da 240 mila euro

Sono iniziati lunedì i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport in via IV Novembre a Meldola. L’intervento prevede la sistemazione della copertura e l’ammodernamento di parte dell’impianto elettrico. Nel dettaglio, si sta procedendo allo smontaggio della parte centrale del tetto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it