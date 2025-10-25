Meghan Markle nella bufera un’altra dipendente si dimette dopo 4 mesi | È stato orribile

La storia si ripete. Esattamente come chi l’aveva preceduta, la direttrice delle comunicazioni di Meghan Markle, Emily Robinson, si è dimessa dall’incarico affidatole solo 4 mesi fa. Prima di lei, ben altri 9 addetti alle relazioni con la stampa si erano dimessi negli ultimi 5 anni, avvalorando la tesi secondo cui lavorare con la Duchessa del Sussex sarebbe tutt’altro che una passeggiata. La direttrice delle comunicazioni di Meghan si è dimessa. Da quando hanno lasciato la Royal Family e intrapreso nuovi percorsi professionali, Harry e Meghan si sono trovati a fare i conti con non poche difficoltà. 🔗 Leggi su Dilei.it

