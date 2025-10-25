Meghan Markle nella bufera un’altra dipendente si dimette dopo 4 mesi | È stato orribile

Dilei.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia si ripete. Esattamente come chi l’aveva preceduta, la direttrice delle comunicazioni di Meghan Markle, Emily Robinson, si è dimessa dall’incarico affidatole solo 4 mesi fa. Prima di lei, ben altri 9 addetti alle relazioni con la stampa si erano dimessi negli ultimi 5 anni, avvalorando la tesi secondo cui lavorare con la Duchessa del Sussex sarebbe tutt’altro che una passeggiata. La direttrice delle comunicazioni di Meghan si è dimessa. Da quando hanno lasciato la Royal Family e intrapreso nuovi percorsi professionali, Harry e Meghan si sono trovati a fare i conti con non poche difficoltà. 🔗 Leggi su Dilei.it

meghan markle nella bufera un8217altra dipendente si dimette dopo 4 mesi 200 stato orribile

© Dilei.it - Meghan Markle nella bufera, un’altra dipendente si dimette dopo 4 mesi: “È stato orribile”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

meghan markle bufera un8217altraMeghan Markle nella bufera, un’altra dipendente si dimette dopo 4 mesi: “È stato orribile” - Dopo appena 4 mesi, Emily Robinson, direttrice delle comunicazioni di Meghan Markle, si è dimessa dal suo incarico ... Segnala dilei.it

meghan markle bufera un8217altraMeghan Markle, la direttrice delle comunicazioni si dimette dopo 4 mesi: «Dev'essere stato orribile» - Meghan Markle ha appena visto un’altra alta figura del suo team comunicazione dimettersi dopo pochi mesi: si tratta di Emily Robinson, nominata direttrice delle comunicazioni circa ... Segnala msn.com

meghan markle bufera un8217altraMeghan Markle, la direttrice delle comunicazioni si dimette dopo 4 mesi: cosa è successo - Meghan Markle ha appena visto un’altra alta figura del suo team comunicazione dimettersi dopo pochi mesi: si tratta di Emily Robinson, nominata direttrice delle comunicazioni circa ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meghan Markle Bufera Un8217altra