Meghan Markle ha messo in fuga un altro dei suoi dipendenti | la direttrice delle comunicazioni si è dimessa

Meghan Markle si conferma una datrice di lavoro molto difficile. Continuano, infatti, le defezioni all'interno del suo team di collaboratori. Stavolta ad andarsene è stata Emily Robinson, che per pochi mesi ha lavorato come direttrice delle comunicazioni della Duchessa di Sussex. La donna ha resistito soltanto quattro mesi prima di abbandonare il posto. Non si tratta di una novità. Nel corso degli anni sono stati tanti i dipendenti dei Sussex a darsi alla fuga. I tabloid inglesi hanno riportato tanti racconti di ex collaboratori della coppia. Meghan è stata spesso descritta come autoritaria, prepotente, volubile e spesso incapace di prendere decisioni definitive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meghan Markle ha messo in fuga un altro dei suoi dipendenti: la direttrice delle comunicazioni si è dimessa

