Medjugorje oggi 25 Ottobre | cresce l’attesa per il messaggio che la Madonna consegnerà alla veggente Marija
Cosa ci dirà la Gospa oggi 25 ottobre? I parrocchiani e i pellegrini di tutto il mondo legati a Medjugorje attendono il messaggio che la Regina della Pace donerà alla veggente Marija Pavlovic, un segno della sua presenza materna che conforta i cuori. Nel suo ultimo messaggio del 25 settembre 2025, la Regina della. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
