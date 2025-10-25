Medioriente | Trump Hamas restituisca resti ostaggi rapidamente

Milano, 25 ott. (LaPresse) – “Abbiamo una pace molto solida in Medio Oriente e credo che abbia buone possibilità di essere duratura. Hamas dovrà iniziare a restituire rapidamente i corpi degli ostaggi deceduti, compresi due americani, altrimenti gli altri paesi coinvolti in questa grande pace interverranno”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. “Alcuni corpi sono difficili da recuperare, ma altri potrebbero essere restituiti subito e, per qualche motivo, non lo sono”, ha aggiunto, “forse ha a che fare con il loro disarmo, ma quando ho detto che ‘entrambe le parti sarebbero state trattate in modo equo’, ciò vale solo se rispettano i loro obblighi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

