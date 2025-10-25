Medicina salva vita focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) - Emergenza e ossigeno iperbarico: nuove frontiere della medicina che salva la vita. Se ne parla nella terza e ultima giornata di Icare 2025, il Congresso nazionale della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) dove due sessioni sono state dedicate alle 'Nuove frontiere nel setting extraospedaliero' e alle 'Emergenze iperbariche'. Ne è emersa una fotografia chiara: le innovazioni nella gestione pre-ospedaliera, il potenziamento dei sistemi informativi sanitari e l'uso appropriato dell'ossigeno iperbarico possono fare la differenza tra la vita e la morte, tra una disabilità permanente e un recupero completo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Salva la Data?saremo presenti per questo Meraviglioso Evento di Condivisione e di Apertura verso una Medicina Integrata?Saremo presenti per Mini Trattamenti Gratuiti di Riflessologia Plantare? Vieni a Trovarci ti Aspettiamo? - facebook.com Vai su Facebook
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico - Se ne parla nella terza e ultima giornata di Icare 2025, il Congresso nazionale della Società italiana di anestesia, ... Lo riporta adnkronos.com
I focus: scienze, benessere, IA, medicina - Una marea di studenti, universitari, ricercatori e cittadini curiosi ha invaso il Santa Maria della Scala. Riporta lanazione.it
Focus sulla medicina estetica - Milano diventa capitale della medicina estetica: sabato 9 e domenica 10 ottobre si svolge infatti al Marriot Hotel della capitale lombarda il sesto Congresso Internazionale di Medicina Estetica, . Lo riporta tgcom24.mediaset.it