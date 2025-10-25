Medici di famiglia in servizio a Bari online la consultazione dei turni

Baritoday.it | 25 ott 2025

Da oggi, con un clic, è possibile conoscere in tempo reale il medico di medicina generale in servizio, all’interno di ciascuna Aggregazione Funzionale Territoriale (Aft), nelle fasce orarie 13-15 (dal lunedì al venerdì) e 8-11 (il sabato e prefestivi). Nella homepage del portale dell’azienda. 🔗 Leggi su Baritoday.it

