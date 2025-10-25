Media | 13 ostaggi morti nelle mani di Hamas 5 non si sa dove siano | I coloni danno fuoco alle auto dei palestinesi in Cisgiordania

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oms: almeno 89 persone uccise dall'inizio della tregua. Israele, no degli Usa all’annessione della Cisgiordania: Netanyahu ferma la legge. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

media 13 ostaggi morti nelle mani di hamas 5 non si sa dove siano i coloni danno fuoco alle auto dei palestinesi in cisgiordania

© Tgcom24.mediaset.it - Media: 13 ostaggi morti nelle mani di Hamas, 5 non si sa dove siano | I coloni danno fuoco alle auto dei palestinesi in Cisgiordania

Altri contenuti sullo stesso argomento

Media: 13 ostaggi morti nelle mani di Hamas, 5 non si sa dove siano | I coloni danno fuoco alle auto dei palestinesi in Cisgiordania - Un funzionario israeliano rivela che Hamas non sa dove siano 5 tra i 13 cadaveri degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia. Scrive msn.com

media 13 ostaggi mortiMedia Israele, 'possibile restituzioni oggi dei corpi di 2 ostaggi' - Israele si sta preparando all'eventualità che Hamas restituisca i corpi di due ostaggi deceduti stasera. Riporta ansa.it

media 13 ostaggi mortiIl ritorno degli ostaggi morti: Hamas ha bisogno di tempo per trovare i cadaveri. “Non sanno dove si trovano” - Il gruppo palestinese non sa dove si trovano alcuni cadaveri affidati a diverse milizie. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Media 13 Ostaggi Morti