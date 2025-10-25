Media | 13 ostaggi morti nelle mani di Hamas 5 non si sa dove siano | I coloni danno fuoco alle auto dei palestinesi in Cisgiordania
Oms: almeno 89 persone uccise dall'inizio della tregua. Israele, no degli Usa all’annessione della Cisgiordania: Netanyahu ferma la legge. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La copertura mainstream dello scambio di prigionieri tra Israele e Hamas mette in luce il perdurante pregiudizio dei media occidentali a favore di Israele, che umanizza gli israeliani e cancella i palestinesi. https://bocchescucite.org/ostaggi-detenuti-prigionieri-i - facebook.com Vai su Facebook
Israele - Hamas | Media: «Il rilascio degli ostaggi inizierà alle 8 ora locale (le 7 in Italia)». Trump: «La guerra è finita» | @Corriere - X Vai su X
Media: 13 ostaggi morti nelle mani di Hamas, 5 non si sa dove siano | I coloni danno fuoco alle auto dei palestinesi in Cisgiordania - Un funzionario israeliano rivela che Hamas non sa dove siano 5 tra i 13 cadaveri degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia. Scrive msn.com
Media Israele, 'possibile restituzioni oggi dei corpi di 2 ostaggi' - Israele si sta preparando all'eventualità che Hamas restituisca i corpi di due ostaggi deceduti stasera. Riporta ansa.it
Il ritorno degli ostaggi morti: Hamas ha bisogno di tempo per trovare i cadaveri. “Non sanno dove si trovano” - Il gruppo palestinese non sa dove si trovano alcuni cadaveri affidati a diverse milizie. Si legge su ilfattoquotidiano.it