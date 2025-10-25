Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2025 | Cina in trionfo l’Italia chiude senza podi
A Jakarta (Indonesia) si sono conclusi i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. In terra asiatica sono stati assegnati dodici titoli: due nel concorso generale individuale e dieci nelle singole specialità, mentre non erano previste le gare a squadre, in quanto la rassegna iridata in atto post-olimpico è riservata esclusivamente agli individualisti. La Cina ha prevalso nel medagliere grazie a tre ori: Qingying Zhang alla trave, Yanming Hong al cavallo con maniglie e Jingyuan Zou alla sbarra. Tre Paesi hanno portato a casa due ori. Secondo posto per il Giappone (trionfi per Daiki Hashimoto nel concorso generale individuale e Aiko Sugihara al corpo libero), terza piazza per gli USA (sigilli per Donnell Whittenburg agli anelli e Brody Malone alla sbarra), quinta posizione gli Atleti Individuali Neutrali (la russa Angelina Melnikova si è imposta nell’all-around e al volteggio). 🔗 Leggi su Oasport.it
