Mctominay a DAZN | Questa vittoria serviva come il pane L’Inter è una grande squadra su Spinazzola…

Inter News 24 Mctominay interviene sulla sfida tra Napoli e Inter ai microfoni di DAZN nell’immediato post partita. Le parole dello scozzese sono piene di entusiasmo. Al termine della vittoria contro l’Inter, Scott McTominay ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, evidenziando l’importanza della reazione della sua squadra dopo la sconfitta in Champions League. Il centrocampista del Napoli ha sottolineato che la squadra ha risposto in modo positivo, riuscendo a ottenere un risultato positivo contro una delle squadre più forti del campionato, come i nerazzurri. Per McTominay, la vittoria è stata fondamentale per rimanere concentrati sugli obiettivi stagionali e per risollevarsi dal passo falso europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

