Maxi rissa tra latinos e bengalesi bar chiuso per 30 giorni

Romatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il primo provvedimento dopo la maxi rissa tra “latinos” e bengalesi in via Flavio Stilicone. Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Cinecittà hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico della durata di 30 giorni con conseguente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

