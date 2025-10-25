Maxi rissa tra latinos e bengalesi bar chiuso per 30 giorni

È arrivato il primo provvedimento dopo la maxi rissa tra “latinos” e bengalesi in via Flavio Stilicone. Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Cinecittà hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico della durata di 30 giorni con conseguente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ma questi come sono entrati in Italia? Chi li ha autorizzati? Maxi rissa al Tuscolano tra latinos e bengalesi: bastonate e lancio di oggetti contro un minimarket - la Repubblica roma.repubblica.it/cronaca/2025/1… - X Vai su X

Roma - Notte movimentata al Don Bosco. Una maxi rissa è scoppiata in strada fra due gruppi contrapposti: latinos da una parte e bengalesi dall'altra. Urla, inseguimenti, bottigliate, lancio di sedie e altri arredi oltre all'utilizzo di bastoni e picconi. Le violenze da - facebook.com Vai su Facebook

Maxi rissa davanti un minimarket tra banda di latinos e bengalesi: 47enne colpito con un piccone - Ieri sera due gruppi contrapposti di latinos e bengalesi si sono picchiati in via Flavio Stilicone al Tuscolano ... Secondo fanpage.it

Roma, latinos contro bengalesi: bastonate e vetrine rotte, un ferito grave - Una lite in un minimarket degenera in rissa via Flavio Stilicone, al Tuscolano. Scrive rainews.it

Roma, notte di follia a Don Bosco: botte, sassaiola e picconate tra «una cinquantina di latinos e bengalesi» - È volato di tutto venerdì sera in via Flavio Stilicone (zona Don Bosco), teatro di una vera e ... Scrive ilmessaggero.it