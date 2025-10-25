Mauro Di Francesco Teo Teocoli e quella milanesità guascona del vorrei ma non posso

Milano, 25 ottobre 2025 - “ Non ci vengo più in vacanza con te”. La battuta è di quelle che si fanno ricordare. Maurino e Teo. Teo e Maurino. ‘Abbronzatissimi’ e la “camminata alla Luca di Montezemolo”, poi il siparietto con Tea Guerrazzi, alias Eleonora Giorgi, in ‘Sapore di mare 2’. Ricordi indelebili che legano Mauro Di Francesco, Maurino come lo chiamava Teo Teocoli in ‘Abbronzatissimi’, alla memoria popolare di Boomer e Millennial. Mauro Di Francesco è morto e con lui se ne è andata una parte di quella milanesità guascona del “vorrei ma non posso”. Mauro Di Francesco è stato spesso spalla di Teo Teocoli in film diventati veri cult. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mauro Di Francesco, Teo Teocoli e quella milanesità guascona del “vorrei ma non posso”

