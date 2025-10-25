Mauro Di Francesco star di Sapore di mare 2 e Abbronzatissimi è morto a 74 anni

L'attore italiano, soprannominato 'Maurino', ha perso la vita nella serata del 24 ottobre mentre era ricoverato in ospedale a Roma. Mauro Di Francesco, l'attore italiano conosciuto grazie a popolari commedie degli anni '80 come Sapore di mare 2 e Abbronzatissimi, è morto all'età di 74 anni. La triste notizia è arrivata a qualche ora dal suo addio, avvenuto la scorsa notte in un ospedale di Roma dove era ricoverato da circa un mese a causa di alcune complicazioni nel suo stato di salute. La carriera dell'attore italiano Circa un decennio fa, Mauro Di Francesco, conosciuto anche con il soprannome di Maurino, aveva affrontato un trapianto di fegato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mauro Di Francesco, star di Sapore di mare 2 e Abbronzatissimi, è morto a 74 anni

