Mauro Di Francesco quel volto simbolo di un’Italia che tornava a ridere di sé dopo le ferite degli anni di piombo

Roma, 25 ottobre 2025 – Mauro Di Francesco è stato uno dei volti simbolo del cinema italiano degli anni Ottanta. Quello delle commedie balneari, che hanno riempito i cinema d’estate e poi, per decenni, i palinsesti televisivi. La sua carriera si colloca dentro quel filone che cercava una riconciliazione con la quotidianità, dopo l’esperienza traumatica degli anni Settanta: quando il Paese viveva ancora le ferite degli anni di piombo, e il cinema d’autore rischiava di rimanere lontano dalla società. Lasciando ai comici, ai caratteristi, ai cabarettisti il compito di divertire e distrarre un’Italia stanca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

