Mauro Di Francesco quel volto simbolo di un’Italia che tornava a ridere di sé dopo le ferite degli anni di piombo

Roma, 25 ottobre 2025 – Mauro Di Francesco è stato uno dei volti simbolo del cinema italiano degli anni Ottanta. Quello delle commedie balneari, che hanno riempito i cinema d’estate e poi, per decenni, i palinsesti televisivi. La sua carriera si colloca dentro quel filone che cercava una riconciliazione con la quotidianità, dopo l’esperienza traumatica degli anni Settanta: quando il Paese viveva ancora le ferite degli anni di piombo, e il cinema d’autore rischiava di rimanere lontano dalla società. Lasciando ai comici, ai caratteristi, ai cabarettisti il compito di divertire e distrarre un’Italia stanca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mauro Di Francesco, quel volto simbolo di un’Italia che tornava a ridere di sé dopo le ferite degli anni di piombo

Approfondisci con queste news

la Repubblica. . È morto Mauro Di Francesco, detto “Maurino”, attore di commedie degli anni Ottanta: 'Sapore di mare 2, 'Un anno dopo'; 'Yesterday' - 'Vacanze al mare'; 'Ferragosto OK' e più tardi nei due 'Abbronzatissimi'. Aveva 74 anni. L'articolo completo su - facebook.com Vai su Facebook

Mauro Di Francesco e la sua Toscana: Versilia, Castiglioncello, Valdichiana. Qui il suo buen retiro - X Vai su X

Abbronzatissimi e l’eterna estate di Mauro Di Francesco: la Riviera piange ‘Maurino’ - Fu protagonista con Teo Teocoli di uno dei film cult che oggi ci ricordano un’era che non c’è più e che, insieme, ci sarà per sempre ... Segnala ilrestodelcarlino.it

È morto Mauro “Maurino” Di Francesco, volto inconfondibile di Sapore di Mare 2 e altre commedie italiane degli anni ’80 - Si è spento a 74 anni l'attore milanese noto per la scena cult "Alina, sei andata via? Si legge su ilfattoquotidiano.it

Morto Mauro Di Francesco, volto storico dei film anni ’80 - Morto Mauro Di Francesco, volto storico dei film anni '80, celebre per la sua partecipazione nel film Sapore di mare 2. Si legge su maridacaterini.it