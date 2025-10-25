Mauro Di Francesco parlò del suo trapianto al fegato | Fui ricoverato d’urgenza
Mauro Di Francesco, morto il 25 ottobre 2025, non aveva mai fatto mistero dei problemi di salute affrontati in passato, e anzi aveva parlato apertamente del trapianto di fegato al quale era stato sottoposto nel 2009. Un intervento per risolvere una cirrosi epatica, conseguenza di anni di abuso di alcool. L’attore infatti aveva raccontato di aver iniziato a bere intorno ai 10 anni e di aver smesso a 55. In un’intervista concessa a Mara Venier nel 2011 aveva sottolineato di non essere “mai stato un alcolista”, ma ha spiegato che l’abuso di alcool è stato incentivato dal suo stile di vita agli inizi della carriera, quando faceva una serata dietro l’altra con gli amici e colleghi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Argomenti simili trattati di recente
È sotto choc e con la voce tremante Jerry Calà mentre commenta a caldo la morte di Mauro Di Francesco, attore che con cui aveva diviso il set di tanti film ma anche amico di lunga data - facebook.com Vai su Facebook
Mauro Di Francesco e la sua Toscana: Versilia, Castiglioncello, Valdichiana. Qui il suo buen retiro - X Vai su X
Addio a Mauro Di Francesco, volto indimenticato della commedia italiana anni '80 - È morto a 74 anni Mauro Di Francesco, indimenticato volto della commedia italiana degli anni Ottanta. Lo riporta altarimini.it
Addio a Mauro Di Francesco, il sorriso gentile della commedia all’italiana - L’attore milanese, protagonista indimenticabile di film cult come I Fichissimi e Sapore di mare 2, si è spento a 74 anni a Roma dopo una lunga malattia. Riporta agro24.it
Addio a Mauro Di Francesco, volto indimenticabile della commedia italiana degli anni ’80 - Mauro Di Francesco, indimenticabile volto della commedia italiana degli anni ’80, si è spento a 74 anni lasciando un’eredità di film e personaggi che hanno segnato un’epoca fatta di ironia, leggerezza ... Segnala news.fidelityhouse.eu