Mauro Di Francesco, morto il 25 ottobre 2025, non aveva mai fatto mistero dei problemi di salute affrontati in passato, e anzi aveva parlato apertamente del trapianto di fegato al quale era stato sottoposto nel 2009. Un intervento per risolvere una cirrosi epatica, conseguenza di anni di abuso di alcool. L’attore infatti aveva raccontato di aver iniziato a bere intorno ai 10 anni e di aver smesso a 55. In un’intervista concessa a Mara Venier nel 2011 aveva sottolineato di non essere “mai stato un alcolista”, ma ha spiegato che l’abuso di alcool è stato incentivato dal suo stile di vita agli inizi della carriera, quando faceva una serata dietro l’altra con gli amici e colleghi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Mauro Di Francesco parlò del suo trapianto al fegato: “Fui ricoverato d’urgenza”