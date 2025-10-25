Mauro Di Francesco morto l' attore di Sapore di mare e Abbronzatissimi | aveva 74 anni

Ilmessaggero.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo del cinema. È morto Mauro Di Francesco, uno degli attori più noti delle commedie italiane degli anni 80. Di Francesco ha partecipato a tanti film comici di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

mauro di francesco morto l attore di sapore di mare e abbronzatissimi aveva 74 anni

© Ilmessaggero.it - Mauro Di Francesco, morto l'attore di Sapore di mare e Abbronzatissimi: aveva 74 anni

Altre letture consigliate

mauro francesco morto attoreMorto l'attore Mauro Di Francesco, aveva 74 anni. Reso celebre dai film Sapore di mare e Abbronzatissimi - È stato uno dei protagonisti più amati e riconoscibili del cinema italiano degli anni '80. Riporta ilmattino.it

mauro francesco morto attoreMauro Di Francesco, morto l'attore di Sapore di mare e Abbronzatissimi: aveva 74 anni - È morto Mauro Di Francesco, uno degli attori più noti delle commedie italiane degli anni 80. Lo riporta ilgazzettino.it

mauro francesco morto attoreÈ morto Mauro “Maurino” Di Francesco, volto indimenticabile delle commedie anni Ottanta - Dagli esordi con Strehler al successo nelle commedie cult degli anni Ottanta come I fichissimi e Sapore di mare 2, Mauro “Maurino” Di Francesco è stato uno dei volti pi ... Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Mauro Francesco Morto Attore