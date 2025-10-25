Mauro Di Francesco morto l' attore di Sapore di mare 2 e Abbronzatissimi | aveva 74 anni

Lutto nel mondo del cinema. È morto Mauro Di Francesco, uno degli attori più noti delle commedie italiane degli anni 80. Di Francesco ha partecipato a tanti film comici di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Mauro Di Francesco, morto l'attore di Sapore di mare 2 e Abbronzatissimi: aveva 74 anni

