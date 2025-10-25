Mauro Di Francesco morto dal trapianto di fegato che gli salvò la vita all' ultimo ricovero | i problemi di salute

Mauro Di Francesco è morto all'età di 74 anni. Il celebre attore degli anni 80 si è spento in ospedale dopo vari problemi di salute. L'attore era ricoverato, da. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Mauro Di Francesco morto, dal trapianto di fegato che gli salvò la vita all'ultimo ricovero: i problemi di salute

Mauro Di Francesco, chi è la moglie Antonella Palma Di Fratianni. La malattia, il trapianto e l’ultima apparizione in TV - Mauro Di Francesco è morto a 74 anni, dopo una lunga malattia: chi è la moglie Antonella Palma Di Fratianni, cosa fa e chi è il figlio nato dalla loro storia. Si legge su libero.it

Mauro Di Francesco e i problemi di salute in passato: l’abuso di alcol e il trapianto di fegato - Mauro Di Francesco è morto a 74 anni, ricoverato in ospedale a seguito di complicanze della sua salute. fanpage.it scrive

Come è morto Mauro Di Francesco? Malattia, vita privata e carriera dell'attore - Mauro Di Francesco, uno dei volti più amati della commedia italiana dagli anni Ottanta in poi, è morto a 74 anni nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2025 in un ospedale romano, lasciando un segno ... Riporta tag24.it