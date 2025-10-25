L’attore e cabarettista, Mauro Di Francesco, si è spento all’età di 74 anni. Aveva recitato in Sapore di mare e Abbronzatissimi. Sapore di mare, Abbronzatissimi ma anche La Freccia Nera e Attila, flagello di Dio. è morto a 74 anni Mauro Di Francesco, detto “Maurino”, attore e cabarettista eclettico che aveva esordito giovanissimo e aveva . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Mauro Di Francesco è morto, l’attore di Sapore di Mare aveva 74 anni