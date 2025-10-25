Mauro Di Francesco è morto l’attore di Sapore di Mare aveva 74 anni
L’attore e cabarettista, Mauro Di Francesco, si è spento all’età di 74 anni. Aveva recitato in Sapore di mare e Abbronzatissimi. Sapore di mare, Abbronzatissimi ma anche La Freccia Nera e Attila, flagello di Dio. è morto a 74 anni Mauro Di Francesco, detto “Maurino”, attore e cabarettista eclettico che aveva esordito giovanissimo e aveva . 🔗 Leggi su 2anews.it
Scopri altri approfondimenti
Morto l'attore Mauro Di Francesco, aveva 74 anni. Reso celebre dai film Sapore di mare e Abbronzatissimi - facebook.com Vai su Facebook
$mauro di francesco, $trapianto di fegato e problemi di salute: come stava l'attore morto a 74 anni - X Vai su X
Come è morto Mauro Di Francesco? Malattia, vita privata e carriera dell'attore - Mauro Di Francesco, uno dei volti più amati della commedia italiana dagli anni Ottanta in poi, è morto a 74 anni nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2025 in un ospedale romano, lasciando un segno ... Lo riporta tag24.it
Mauro Di Francesco morto, dal trapianto di fegato che gli salvò la vita all'ultimo ricovero: i problemi di salute - Il celebre attore degli anni 80 si è spento in ospedale dopo vari problemi di salute. msn.com scrive
Mauro Di Francesco e i problemi di salute in passato: l’abuso di alcol e il trapianto di fegato - Mauro Di Francesco è morto a 74 anni, ricoverato in ospedale a seguito di complicanze della sua salute. fanpage.it scrive