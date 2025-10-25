Mauro Di Francesco e la sua Toscana | Versilia Castiglioncello Valdichiana Qui il suo buen retiro
Firenze, 25 ottobre 2025 – Era milanese ma aveva la Toscana nel cuore tanto è vero che si era ritirato nella nostra regione, per la precisione in Valdichiana, a Lucignano. Mauro Di Francesco ci ha lasciato oggi a 74 anni ed è stato attore protagonista di tanti film della commedia italiana degli anni '80. Nato a Milano nel 1951, Di Francesco era diventato popolare grazie a film cult come Sapore di Mare 2, I Ragazzi della 3 C e Vado a vivere da solo. Con questi citiamo anche I Fichissimi, Ferragosto Ok, Attila – Flagello di Dio, Il Ras del Quartiere e Italiani a Rio. Pezzi di storia del cinema meno impegnato, ma ugualmente coinvolgente che lo hanno inserito nel novero di una scuola comica importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
