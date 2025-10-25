Mauro Di Francesco e i problemi di salute in passato | l'abuso di alcol e il trapianto di fegato

25 ott 2025

Mauro Di Francesco è morto a 74 anni, ricoverato in ospedale a seguito di complicanze della sua salute. In passato l'abuso di alcol lo aveva devastato e, infatti, nel 2011 si è dovuto sottoporre a un trapianto di fegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

