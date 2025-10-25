Mauro Di Francesco e i problemi di salute il trapianto e l’ultimo mese in ospedale L’appello dopo il pentimento | Non riducetevi come me

Da circa un mese Mauro Di Francesco era ricoverato in ospedale a Roma, dove è morto nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre. Le condizioni dell’attore delle commedie cult degli anni ’80 erano peggiorate nel corso delle ultime ore, dopo aver attraversato periodi complicati sotto il profilo della salute. Di Francesco è morto a 74 anni, per le complicanze dovute a dei problemi di salute non meglio specificati, come riporta il Messaggero. La dipendenza dall’alcol. Nel 2011, Di Francesco aveva dovuto affrontare uno dei momenti più difficili. L’attore era stato operato per un trapianto di fegato. 🔗 Leggi su Open.online

