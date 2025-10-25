Mauro Corona a Verissimo tra famiglia e salute | ‘Mi hanno ridato la patente con scritto recidivo’

Come affronta Mauro Corona la quotidianità tra salute e famiglia?. Sabato 25 ottobre, Mauro Corona ha parlato a Verissimo dalla sua casa tra modellini di legno e ricordi d’infanzia, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro I sentieri degli aghi di pino. L’intervista si apre con un riferimento insolito ma significativo: «Mi hanno ridato la patente con scritto dietro recidivo», dichiara lo scrittore, sottolineando che per lui la vera priorità resta la salute. Corona, 75 anni, padre di quattro figli — Martina, Marianna, Matteo e Melissa — e nonno di due nipoti, racconta la sua vita privata senza filtri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mauro Corona a Verissimo tra famiglia e salute: ‘Mi hanno ridato la patente con scritto recidivo’

