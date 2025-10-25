C’è chi il mare lo porta negli occhi e chi, come Maurizio Simonato, lo ha imparato respirando la brezza di San Benedetto dopo aver lasciato il freddo di Crespano del Grappa nel ’72, con la parlata veneta intatta come un cimelio. Oggi, a 78 anni suonati, lo trovi ancora in mezzo a un campo di calcio. Quello che sta dietro al Dopolavoro. Quello che per tutti è il ’campo di Simonato’. Ed è da lì che ricorda un derby che non si dimentica, quello del ’76–’77, al Del Duca. "Lo ricordo come se fosse ieri pomeriggio. Mi ritrovai in area, palla al piede. Ero stato bravo ad arrivare lì. Sarebbe stato il gol del pareggio in extremis, ma il pallone fece la barba al palo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maurizio Simonato: "I divieti fanno male. Sarà una partita a sé"