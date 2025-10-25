"Ci sono cose nuove che vengono dal Paese, dal basso, dal popolo, e c'è chi non le vuole vedere anzi, c'è chi demonizza chi scende in piazza perché ha paura della democrazia": Maurizio Landini, segretario della Cgil, lo ha detto dal palco della manifestazione indetta dal suo sindacato per protestare contro la manovra. Ancora una volta, quindi, torna all'attacco dell'esecutivo parlando, come sempre, di un presunto timore per la democrazia. Riferendosi al tema del lavoro, Landini ha aggiunto: "Se si vuole davvero creare uno sviluppo in questo Paese, sono gli imprenditori seri, e ce ne sono tanti, che devono battersi insieme a noi per cancellare i banditi: quelli che applicano i contratti pirata, che sfruttano, che usano il lavoro nero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maurizio Landini, la sparata: "Paura della democrazia"