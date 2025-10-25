Mattia Giansante confermato presidente dello Sci Club Aterno
Mattia Giansante è stato confermato all'unanimità presidente dello Sci Club Aterno Pescara per il quadriennio 2025-2029.Presidente onorario è stato invece eletto Generoso Imbriani. Ad affiancare Giansante saranno alla vicepresidenza Maria Antonietta Falasca (vicario) ed Elena Di Benedetto, oltre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
