Mattia Giansante confermato presidente dello Sci Club Aterno

Ilpescara.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Giansante è stato confermato all'unanimità presidente dello Sci Club Aterno Pescara per il quadriennio 2025-2029.Presidente onorario è stato invece eletto Generoso Imbriani. Ad affiancare Giansante saranno alla vicepresidenza Maria Antonietta Falasca (vicario) ed Elena Di Benedetto, oltre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

