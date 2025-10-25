Matteo Berrettini | Ci sono buoni segnali non è facile tornare a vincere dopo una pausa così lunga

Si è concluso ieri l’ ATP 500 di Vienna di Matteo Berrettini. L’azzurro ha ceduto nei quarti di finale all’australiano Alex De Minaur per 6-1 7-6, al termine di un match molto equilibrato nel secondo parziale. All’italiano è mancato solo il guizzo finale per portare la partita al set decisivo ma, nonostante la sconfitta, la condizione del romano sembra pian piano migliorare. Quello austriaco è stato forse il torneo della rinascita, almeno fisica, dell’azzurro che ha disputato anche match oltre le tre ore (vittoria su Norrie). Ora l’obiettivo è la Coppa Davis, per la quale l’ex numero sei del mondo si mostra ottimista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini: “Ci sono buoni segnali, non è facile tornare a vincere dopo una pausa così lunga”

