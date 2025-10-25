Mattarella l’ex prefetto Piritore davanti al gip | Scrissi io per primo del guanto non depistai
L’interrogatorio davanti al giudice Antonella Consiglio si è tenuto nei giorni scorsi: come prevede la riforma Nordio prima dell’emissione della misura cautelare. Gli avvocati: “Faremo ricorso al tribunale del riesame”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Omicidio Piersanti Mattarella, arrestato l’ex prefetto dopo 45 anni: la pista nera e il guanto sparito. @marcolillo e @saulcaia - X Vai su X
Omicidio Mattarella, arrestato l'ex Prefetto di Isernia: Piritore avrebbe depistato le indagini - È stato prefetto di Isernia dal 2011 al 2016: Filippo Piritore ora è accusato di aver depistato l’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella, avvenuto a Palermo nel 1980 - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Piersanti Mattarella, c’è la svolta: arrestato per depistaggio l’ex prefetto Piritore - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella, commesso il 6 gennaio 1980: ai domiciliari l’ex poliziotto e prefetto Filippo Piritore ... Secondo fanpage.it
Il prefetto che ostacolò la giustizia: l’ex poliziotto Piritore accusato di aver fatto sparire il guanto del killer di Mattarella - Arrestato l’ex poliziotto Filippo Piritore per presunto depistaggio nelle indagini sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Si legge su corrieretneo.it
Filippo Piritore, le intercettazioni: «Sto male da quando mi hanno convocato». È indagato per depistaggio nell'omicidio Mattarella - Così Filippo Piritore, ex prefetto ed ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo, si rivolge in auto ... Riporta ilmessaggero.it