Mattarella l’ex prefetto Piritore davanti al gip | Scrissi io per primo del guanto non depistai

Repubblica.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’interrogatorio davanti al giudice Antonella Consiglio si è tenuto nei giorni scorsi: come prevede la riforma Nordio prima dell’emissione della misura cautelare. Gli avvocati: “Faremo ricorso al tribunale del riesame”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

