Mattarella | L’Europa è il nostro destino

Imolaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’Europa è il nostro destino che abbiamo saggiamente scelto, lo sanno i giovani che si sentono cittadini europei oltre che del loro paese. L’Erasmus, insieme a regole dell’accordo Schengen, è stato per tanti uno straordinario motore di incontro, conoscenze e formidabile dinamismo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna delle insegne ai. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

mattarella l8217europa 232 il nostro destino

© Imolaoggi.it - Mattarella: “L’Europa è il nostro destino”

Approfondisci con queste news

Mattarella, uccidere i giornalisti &#232; uccidere le nostre libertà - "Ricordare il sacrificio della vita di Siani porta inevitabilmente alla mente i numerosi giornalisti morti perché colpevoli di testimoniare la verità, di raccontare le violazioni del diritto, le ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella L8217europa 232 Nostro