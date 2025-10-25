“L’Europa è il nostro destino che abbiamo saggiamente scelto, lo sanno i giovani che si sentono cittadini europei oltre che del loro paese. L’Erasmus, insieme a regole dell’accordo Schengen, è stato per tanti uno straordinario motore di incontro, conoscenze e formidabile dinamismo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna delle insegne ai. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mattarella: “L’Europa è il nostro destino”