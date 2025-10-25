Mattarella ex pm Grasso | Troppi depistaggi fecero di tutto per fermarci Verità fa ancora paura
L’ex presidente del Senato era sostituto procuratore di turno il giorno del delitto Mattarella: “Non fui avvertito dalla polizia. E non c’era alcuna traccia di quel guanto perso dal killer negli atti che furono messi a nostra disposizione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Scopri altri approfondimenti
Per la procura di Palermo avrebbe “affermato il falso e taciuto ciò che sapeva”. Ha detto di avere consegnato il reperto alla Scientifica perché lo desse all’allora pm Grasso. Che ha detto di non saperne nulla. Si continua a indagare sul killer, fra mafia ed eversi - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - La procura di Palermo ha reso noto di aver notificato la misura dei domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Secondo tg24.sky.it
Svolta sull'omicidio Mattarella, arrestato l'ex prefetto Piritore - C'è l'ombra di pezzi delle istituzioni dietro il sistematico inquinamento delle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana che tentò di spezzare i legami tra ... Lo riporta ansa.it
L'omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto ai domiciliari per depistaggio. I pm: 'Indagini inquinate da pezzi di istituzioni' - Per la procura mentì sul guanto trovato nell'auto usata dai killer. Da ansa.it