Mattarella ex pm Grasso | Troppi depistaggi fecero di tutto per fermarci Verità fa ancora paura

Repubblica.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente del Senato era sostituto procuratore di turno il giorno del delitto Mattarella: “Non fui avvertito dalla polizia. E non c’era alcuna traccia di quel guanto perso dal killer negli atti che furono messi a nostra disposizione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

mattarella ex pm grasso troppi depistaggi fecero di tutto per fermarci verit224 fa ancora paura

© Repubblica.it - Mattarella, ex pm Grasso: “Troppi depistaggi, fecero di tutto per fermarci. Verità fa ancora paura”

Scopri altri approfondimenti

mattarella ex pm grassoOmicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - La procura di Palermo ha reso noto di aver notificato la misura dei domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Secondo tg24.sky.it

mattarella ex pm grassoSvolta sull'omicidio Mattarella, arrestato l'ex prefetto Piritore - C'è l'ombra di pezzi delle istituzioni dietro il sistematico inquinamento delle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana che tentò di spezzare i legami tra ... Lo riporta ansa.it

L'omicidio di Piersanti Mattarella, ex prefetto ai domiciliari per depistaggio. I pm: 'Indagini inquinate da pezzi di istituzioni' - Per la procura mentì sul guanto trovato nell'auto usata dai killer. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Ex Pm Grasso