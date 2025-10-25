Matrimonio a Prima Vista 15 chi resta insieme e chi si separa? Cosa è successo nello speciale E poi

Movieplayer.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo cosa è successo a Dario e Roberta, Roberta e Luca, e Melissa e Matteo mesi dopo la scelta finale, tra rotture, nuove storie e progetti di vita insieme. Mercoledì 29 ottobre 2025, su Real Time, andrà in onda l'attesissima puntata conclusiva della quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, con lo speciale E Poi.. Nell'ultimo appuntamento, gli spettatori scopriranno che cosa è accaduto alle tre coppie dopo la fine delle registrazioni e se le loro scelte finali sono rimaste le stesse a distanza di diversi mesi. L'episodio è già disponibile in anteprima in streaming su Discovery+. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

matrimonio a prima vista 15 chi resta insieme e chi si separa cosa 232 successo nello speciale e poi

© Movieplayer.it - Matrimonio a Prima Vista 15, chi resta insieme e chi si separa? Cosa è successo nello speciale "E poi...."

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

matrimonio prima vista 15Matrimonio a Prima Vista 15: chi resta insieme e chi si separa - Scopri cosa è successo a Dario e Roberta, Roberta e Luca, e Melissa e Matteo mesi dopo la scelta finale, tra rotture, nuove storie e progetti di vita insieme. movieplayer.it scrive

matrimonio prima vista 15Matrimonio a Prima Vista 15… E poi: cosa è successo dopo le scelte finali. Anticipazioni della puntata di mercoledì 29 ottobre 2025 su Real Time - E poi, anticipazioni del 29 ottobre 2025: le coppie dopo le scelte finali. Scrive atomheartmagazine.com

matrimonio prima vista 15Matrimonio a prima vista 15: chi è rimasto insieme e chi si è detto addio - L'amatissimo reality delle coppie di Real Time è giunto al termine, come si è concluso? Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Matrimonio Prima Vista 15