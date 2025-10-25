Imola (Bologna), 25 ottobre 2025 – Da tempio dei motori (e dei concerti) a teatro di una festa con i fiori d’arancio. Per la prima volta, le sale del museo Checco Costa e la terrazza panoramica dell’ Autodromo di Imola hanno ospitato un ricevimento di nozze. Non si tratta del primo matrimonio civile celebrato nel circuito — è possibile farlo dal 2023, nella sala Ayrton Senna — ma della prima festa nuziale mai organizzata all’interno della struttura intitolata a Enzo e Dino Ferrari. Yuri Barbieri e Giulia Giacomelli si sono uniti in matrimonio scegliendo come location il circuito di Imola, 25 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matrimoni all’Autodromo di Imola, ecco anche il primo ricevimento di nozze