Matrimoni all’Autodromo di Imola ecco anche il primo ricevimento di nozze

Imola (Bologna), 25 ottobre 2025 – Da tempio dei motori (e dei concerti) a teatro di una festa con i fiori d’arancio. Per la prima volta, le sale del museo Checco Costa e la terrazza panoramica dell’ Autodromo di Imola hanno ospitato un ricevimento di nozze. Non si tratta del primo matrimonio civile celebrato nel circuito — è possibile farlo dal 2023, nella sala Ayrton Senna — ma della prima festa nuziale mai organizzata all’interno della struttura intitolata a Enzo e Dino Ferrari. Yuri Barbieri e Giulia Giacomelli si sono uniti in matrimonio scegliendo come location il circuito di Imola, 25 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

