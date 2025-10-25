matite labbra le migliori per un effetto filler assicurato che dura tutto il giorno

Alta definizione e tenuta perfetta, le matite labbra sono il segreto per ottenere labbra effetto filler in un solo gesto. Si tratta di un prodotto beauty essenziale per ottenere un make up labbra perfetto, grazie soprattutto alla sua versatilità. Puoi infatti usare la matita labbra da sola, definendo il contorno della bocca per poi sfumare e completare con il lip gloss. Oppure puoi sfruttare questo prodotto per realizzare un impeccabile trucco effetto filler. Per ingrandire le labbra con la matita disegna il contorno delle labbra, tracciandolo appena fuori rispetto al bordo naturale della bocca. 🔗 Leggi su Dilei.it

