Matilda De Angelis presenta Dracula di Luc Besson e torna a parlare di Elodie

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo red carpet per l'attrice alla 20ª Festa del Cinema di Roma dopo la proiezione di La Lezione con Stefano Accorsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

matilda de angelis presenta dracula di luc besson e torna a parlare di elodie

© Gazzetta.it - Matilda De Angelis presenta Dracula di Luc Besson e torna a parlare di Elodie

Approfondisci con queste news

matilda de angelis presentaMatilda De Angelis presenta Dracula di Luc Besson e torna a parlare di Elodie - Matilda De Angelis è tra le protagoniste di Dracula di Luc Besson e, a pochi mesi dalla polemica, è tornata a parlare della presunta lite con Elodie. Lo riporta gazzetta.it

matilda de angelis presentaMatilda De Angelis: "A 23 anni a causa dell'acne non uscivo di casa". E torna sulla presunta lite con Elodie - L’amore perduto, il nuovo film di Luc Besson in uscita il 29 ottobre per Lucky Red. Segnala huffingtonpost.it

matilda de angelis presentaÈ la sera di "Dracula", Matilda De Angelis: "Lavorare con Besson un sogno. Mia mamma mi chiamò così per Léon" - L’attesissimo film di Luc Besson, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, per la sezione Grand Public. romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Matilda De Angelis Presenta