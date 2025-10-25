Mastella | Io già nella storia Martusciello deve scansare la cronaca…
Tempo di lettura: < 1 minuto “Martusciello sta alla moderazione politica come il dittatore della Nord Corea alla pace nel mondo. E’ un violento nel linguaggio. Io sono nella storia politica d’Italia, lui deve guadagnarsi la cronaca con sparate assurde o evitare di farsi travolgere dalla cronaca giudiziaria. Sbianchettando all’ultimo momento candidati che aveva presentato in pompa magna un minuto prima, alla faccia del garantismo. Quanto al familismo basta leggere i candidati di Martusciello nel Salernitano, dove si candida la figlia del sindaco di Scafati, per toccare con mano la sua ipocrisia politica che ha dell’incredibile: è stato consigliere regionale mentre il fratello era deputato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mastella scioglie le riserve: “Sosteniamo Fico e il centrosinistra, nessuno mi tira per la giacca” - facebook.com Vai su Facebook
La storia di Chiara Mastella, una vita dedicata ai piccoli malati di Sma1: “Non avrei potuto non farlo” - ", ripetuto come un mantra, e anche i genitori dei bambini affetti da Sma1, forma più severa di atrofia muscolare spinale, possono essere ... Secondo ilgiorno.it
Lite Mastella-Mauro Corona sul "Lei non sa chi sono io" - C'è proprio "Lei non sa chi sono io", la frase simbolo dell'arroganza di chi si sentiva potente ... Lo riporta notizie.tiscali.it