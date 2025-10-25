Mastella | Io già nella storia Martusciello deve scansare la cronaca…

Tempo di lettura: < 1 minuto “Martusciello sta alla moderazione politica come il dittatore della Nord Corea alla pace nel mondo. E’ un violento nel linguaggio. Io sono nella storia politica d’Italia, lui deve guadagnarsi la cronaca con sparate assurde o evitare di farsi travolgere dalla cronaca giudiziaria. Sbianchettando all’ultimo momento candidati che aveva presentato in pompa magna un minuto prima, alla faccia del garantismo. Quanto al familismo basta leggere i candidati di Martusciello nel Salernitano, dove si candida la figlia del sindaco di Scafati, per toccare con mano la sua ipocrisia politica che ha dell’incredibile: è stato consigliere regionale mentre il fratello era deputato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

