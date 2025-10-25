Mastella | Fico il più democristiano dei 5 Stelle in Campania vincerà

(Adnkronos) – "Non ho scelto perché si vince. Nessuno credeva che riuscissi a fare una lista, anche tra gli alleati. Poi mi hanno inseguito dal centrodestra. E io ho ragionato così: se mi inseguono, sono quello che fa vincere, allora resto dove sto. Sono il portafortuna". Così Clemente Mastella, a Repubblica, parlando delle elezioni regionali. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Regionali in Campania. Clemente Mastella annuncia il sostegno al candidato Presidente Roberto Fico. #regionali2025 #elezioniegionali2025 #RegioneCampania #ClementeMastella #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/clemente-mastella-annunci - facebook.com Vai su Facebook

Mastella: sto con Fico cronachesalerno.it/mastella-sto-c… - X Vai su X

Clemente Mastella. "Ci sono io, in Campania vincerà Fico" - Il sindaco di Benevento su Repubblica: "Dei 5S il più democristiano che ho conosciuto è lui. Come scrive huffingtonpost.it

Clemente Mastella: «Non ho seguito altre sirene ma a Benevento la sinistra non mi faccia più la guerra» - Altre sirene non ho voluto ascoltarle, perché non posso essere bravo e bello solo quando fanno gola ... Da ilmattino.it

Campania, le liti Fico-De Luca e la «migrazione» verso FI. Mastella dice: partita aperta - Il portiere era sulla porta e stava consegnando un plico con la copia di Ancora una notte, l’ultimo romanzo scritto da Raymond Chandler, un’edizione del 1965, una pepita ... Come scrive msn.com