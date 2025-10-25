Mastella | Fico il più democristiano dei 5 Stelle in Campania vincerà

Periodicodaily.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Non ho scelto perché si vince. Nessuno credeva che riuscissi a fare una lista, anche tra gli alleati. Poi mi hanno inseguito dal centrodestra. E io ho ragionato così: se mi inseguono, sono quello che fa vincere, allora resto dove sto. Sono il portafortuna". Così Clemente Mastella, a Repubblica, parlando delle elezioni regionali. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

mastella fico pi249 democristianoClemente Mastella. "Ci sono io, in Campania vincerà Fico" - Il sindaco di Benevento su Repubblica: "Dei 5S il più democristiano che ho conosciuto è lui. Come scrive huffingtonpost.it

mastella fico pi249 democristianoClemente Mastella: «Non ho seguito altre sirene ma a Benevento la sinistra non mi faccia più la guerra» - Altre sirene non ho voluto ascoltarle, perché non posso essere bravo e bello solo quando fanno gola ... Da ilmattino.it

mastella fico pi249 democristianoCampania, le liti Fico-De Luca e la «migrazione» verso FI. Mastella dice: partita aperta - Il portiere era sulla porta e stava consegnando un plico con la copia di Ancora una notte, l’ultimo romanzo scritto da Raymond Chandler, un’edizione del 1965, una pepita ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mastella Fico Pi249 Democristiano