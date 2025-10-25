Mastella da democristiano a neo-grillino | in Campania si schiera a sostegno di Fico candidando il figlio…
Clemente Mastella da Ceppaloni è diventato deputato della Dc a soli 29 anni. Il 1976. 49 anni dopo è sindaco di Benevento. Nel frattempo, dopo avere fatto “l’estremista di centro” per tutta la vita oggi appoggia Roberto Fico, il candidato dei Cinquestelle alla presidenza della Regione Campania. Candidando il figlio Pellegrino nella sua lista. Una vita da Clemente. Dopo la fine della prima Repubblica, Mastella fonda insieme a Pierferdinando Casini il CCD. Si allea con il polo della libertà e vince le politiche andando a fare il ministro del lavoro. Poi rompe con Berlusconi e da vita, insieme a Cossiga, a un gruppo di fuoriusciti del centrodestra a un’area che si allea con la sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Regionali in Campania. Clemente Mastella annuncia il sostegno al candidato Presidente Roberto Fico. #regionali2025 #elezioniegionali2025 #RegioneCampania #ClementeMastella #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/clemente-mastella-annunci - facebook.com Vai su Facebook
Mastella: «Con Sandra volevamo bene a Baudo» - Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella affida ai social un ricordo personale di Pippo Baudo, sottolineando l’amicizia e i tanti momenti condivisi, dalle serate a Benevento agli episodi della vita ... Segnala ilmattino.it
Mastella: “Fico si calmi, i candidati in Campania non li può selezionare un pool di ex magistrati” - Nella sua "Noi di centro" gli chiedono di inserire alcuni candidati: "Non se ne parla. Secondo ilfoglio.it