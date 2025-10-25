Massimo Lovati da Garlasco al processo ' Ndrangheta Banking a Reggio Calabria | Chiese prestiti a persone legate alle cosche

Appuntamento fissato per il 18 dicembre al Tribunale di Reggio Calabria, dove l?attenzione potrebbe concentrarsi sull?avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio nel caso. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Massimo Lovati, da Garlasco al processo "'Ndrangheta Banking" a Reggio Calabria: «Chiese prestiti a persone legate alle cosche»

Leggi anche questi approfondimenti

Massimo Lovati e i prestiti da soggetti “legati alla ‘Ndrangheta”. L’ex avvocato di Sempio non va a testimoniare e il pm lo riconvoca. @luciomusolino - X Vai su X

"Sono cose di cui si sta occupando il mio agente" Massimo Lovati commenta le indiscrezioni sulla sua partecipazione al Gf Vip. - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Lovati, da Garlasco al processo "'Ndrangheta Banking" a Reggio Calabria: «Chiese prestiti a persone legate alle cosche» - Appuntamento fissato per il 18 dicembre al Tribunale di Reggio Calabria, dove l’attenzione potrebbe concentrarsi sull’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio nel ... Si legge su msn.com

Massimo Lovati e i prestiti da soggetti “legati alla ‘Ndrangheta”. L’ex avvocato di Sempio non va a testimoniare e il pm lo riconvoca - L'ex legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco aveva ricevuto denaro da soggetti legati alla 'Ndrangheta emettendo assegni scoperti ... ilfattoquotidiano.it scrive

Delitto di Garlasco/ Lovati choc: “Sempio andrà a processo, questa revoca mi dispiace ma mi fa bene” - Il delitto di Garlasco a Storie Italiane con una lunga intervista a Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio: ecco le sue dichiarazioni ... Riporta ilsussidiario.net