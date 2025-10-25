Massimo Cacciari sposo a 81 anni chi è la futura moglie Chiara Patriarca

A 81 anni, Massimo Cacciari, filosofo, accademico e figura storica della cultura italiana, ha deciso di dire “Sì”. L’ex sindaco di Venezia e instancabile interprete del pensiero critico contemporaneo si prepara a sposare Chiara Patriarca, 52 anni, professionista triestina e compagna riservatissima con cui condivide la vita da tempo. Le pubblicazioni di matrimonio, affisse agli albi dei Comuni di Venezia e Milano, ne riportano i dettagli ufficiali: lui, veneziano doc, nato il 5 giugno 1944; lei, nata a Trieste il 30 settembre 1973, residente a Milano. Un’unione che ha subito catturato l’attenzione dei media, non solo per la notorietà del filosofo, ma per il suo passato dichiaratamente allergico alle convenzioni matrimoniali. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Massimo Cacciari sposo a 81 anni, chi è la futura moglie Chiara Patriarca

