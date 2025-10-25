Anche il "burbero e irascibile" Massimo Cacciari, alla fine, si arrende all'amore: dopo una vita da scapolo impenitente, il filosofo di 81 anni ha deciso di convolare a nozze con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni originaria di Trieste. L'amore è nato a Venezia, di cui Cacciari è stato due volte sindaco, ma le nozze avranno luogo a Milano, come confermano le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi civici di entrambe le città, come riporta Il Gazzettino. Le pubblicazioni ufficiali riportano: "Sposo: Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5 giugno 1944, residente a Venezia; Sposa: Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30 settembre 1973, residente a Milano". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Massimo Cacciari si sposa: chi è sua moglie di 30 anni più giovane