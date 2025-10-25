Massimo Cacciari si sposa | chi è sua moglie di 30 anni più giovane
Anche il "burbero e irascibile" Massimo Cacciari, alla fine, si arrende all'amore: dopo una vita da scapolo impenitente, il filosofo di 81 anni ha deciso di convolare a nozze con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni originaria di Trieste. L'amore è nato a Venezia, di cui Cacciari è stato due volte sindaco, ma le nozze avranno luogo a Milano, come confermano le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi civici di entrambe le città, come riporta Il Gazzettino. Le pubblicazioni ufficiali riportano: "Sposo: Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5 giugno 1944, residente a Venezia; Sposa: Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30 settembre 1973, residente a Milano". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Massimo Cacciari, 81 anni, si sposa con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni, sua riservatissima compagna. - facebook.com Vai su Facebook
Massimo Cacciari si sposa a 81 anni: il matrimonio a Milano con Chiara Patriarca - X Vai su X
Massimo Cacciari annuncia il matrimonio a 81 anni, ecco chi è Chiara Patriarca, la futura moglie - Massimo Cacciari, filosofo e intellettuale veneziano, è pronto per il matrimonio all’età di 81 anni. Segnala notizie.it
A 81 anni si sposa Massimo Cacciari, chi è la futura moglie Chiara Patriarca - Il filosofo Massimo Cacciari convola a nozze a 81 anni con Chiara Patriarca, che "sa tenergli testa". Secondo virgilio.it
Massimo Cacciari si sposa a 81 anni. Chi è la futura moglie, la 52enne Chiara Patriarca - Massimo Cacciari, 81 anni, filosofo e già sindaco di Venezia, ha deciso di sposarsi. affaritaliani.it scrive