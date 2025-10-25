Massimo Cacciari si sposa | chi è Chiara Patriarca e come si sono conosciuti

Ildifforme.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra che neanche i conoscenti siano informati di questa storia d'amore. Alcuni sembrano conoscere Patriarca, tanto da descriverla come "simpatica, capace di tenere testa a Massimo, non solo intellettualmente ma anche sul piano caratteriale". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

massimo cacciari si sposa chi 232 chiara patriarca e come si sono conosciuti

© Ildifforme.it - Massimo Cacciari si sposa: chi è Chiara Patriarca e come si sono conosciuti

Scopri altri approfondimenti

massimo cacciari sposa 232Massimo Cacciari si sposa a 81 anni: chi &#232; Chiara Patriarca, la donna a cui dirà sì - Le pubblicazioni di matrimonio tra il filosofo veneziano e la 52enne professionista triestina affisse a Venezia e a Milano. Riporta msn.com

massimo cacciari sposa 232La decisione di Massimo Cacciari: il filosofo si sposa a 81 anni - Il filosofo veneziano, 81 anni, convola a nozze con la compagna triestina Chiara Patriarca, 52. Scrive msn.com

massimo cacciari sposa 232Massimo Cacciari si sposa a 81 anni, il matrimonio a Milano con la 52enne Chiara Patriarca. «Mai successo che abitasse con una donna» - Dopo una vita da scapolo impenitente, il filosofo ha deciso di convolare a nozze con Chiara Patriarca, professionista di 52 ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Massimo Cacciari Sposa 232