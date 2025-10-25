Massimo Cacciari si sposa a 81 anni L’ex sindaco di Venezia stupisce tutti | chi è la futura moglie

Massimo Cacciari, uno dei più noti filosofi italiani, a 81 anni si prepara a pronunciare il fatidico "sì". Il quotidiano Il Gazzettino ha rivelato che l'ex sindaco di Venezia convolerà a nozze con la sua compagna Chiara Patriarca, 52 anni, professionista di origini triestine. L'annuncio è arrivato attraverso le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi di Venezia e di Milano, che confermano la notizia e ufficializzano una storia d'amore mantenuta finora lontana dai riflettori. Le pubblicazioni, riportate integralmente dal quotidiano, recitano: "Comune di Venezia, ufficio dello stato civile, atto di pubblicazione del matrimonio che gli sposi intendono contrarre a Milano.

