Massimo Cacciari si sposa a 81 anni | le nozze con la 52enne Chiara Patriarca Gli amici | Lei sa tenergli testa non solo dal punto di vista intellettuale

“La notizia è a dir poco clamorosa”: così inizia l’articolo de Il Gazzettino che dà conto di un matrimonio inatteso, quello tra Massimo Cacciari, 81 anni, con la compagna, Chiara Patriarca, 52 anni. Il quotidiano cita le pubblicazioni affisse agli albi del Comune di Venezia e di quello di Milano. Patriarca viene descritta come “riservatissima (e di conseguenza pressoché sconosciuta alle cronache rosa)” e parlano alcuni amici del filosofo: “Non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna, invece con Chiara la convivenza va avanti almeno dai tempi del Covid, in zona Navigli a Milano, anche se si sono conosciuti a Venezia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Massimo Cacciari si sposa a 81 anni: le nozze con la 52enne Chiara Patriarca. Gli amici: “Lei sa tenergli testa, non solo dal punto di vista intellettuale”

Altre letture consigliate

Massimo Cacciari, 81 anni, si sposa con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni, sua riservatissima compagna. L'amore è nato a Venezia e le nozze saranno a Milano. Lo riporta oggi Il Gazzettino citando le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi di Ve - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Cacciari: “Gaza? Non è pace ma il fragile armistizio di Trump, Schlein faccia un governo ombra. Ci vogliono gruppi dirigenti conosciuti, stimati se possibile" - X Vai su X

Massimo Cacciari si sposa a 81 anni, il matrimonio a Milano con la 52enne Chiara Patriarca - Dopo una vita da scapolo impenitente, il filosofo ha deciso di convolare a nozze con Chiara Patriarca, professionista di 52 ... Segnala ilmattino.it

Massimo Cacciari si sposa a 81 anni. Gli amici: "Lei è simpatica e gli tiene testa" - Il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, a 81 anni d'età, ha deciso di sposare la compagna 52enne Chiara Patriarca. Come scrive msn.com

Massimo Cacciari si sposa a 81 anni: chi è Chiara Patriarca, la donna a cui dirà sì - Le pubblicazioni di matrimonio tra il filosofo veneziano e la 52enne professionista triestina affisse a Venezia e a Milano. Secondo msn.com