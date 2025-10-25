Massimo Cacciari si sposa a 81 anni. Con Chiara Patriarca, che ne ha 52. Le pubblicazioni sono state affisse agli albi di Venezia e Milano. La professionista è la sua riservatissima compagna originaria di Trieste. Cacciari ha sbattuto il telefono in faccia alla cronista del Gazzettino Angela Pederiva che prova a chiedergli qualche dettaglio. «Sono in stazione, devo stare attento a prendere il treno giusto. Che cosa? Il mio “sì”? Non ho tempo!». Clic. Le nozze di Massimo Cacciari con Chiara Patriarca. Qualche anno fa aveva detto perché non si era mai sposato: «Bisogna aver letto Nietzsche per capire cosa significa dire di sì, quando chiede: hai scavato il fondo della tua anima? Sei pronto a dire “per sempre”? Vale anche per essere padre; infatti, non ho avuto figli». 🔗 Leggi su Open.online