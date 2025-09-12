Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Yildiz Del Piero, Tudor non ha dubbi: «Paragoni delicati, è un calcio diverso». Poi apre alla possibilità di ... juventusnews24.com
Bimbo di 10 anni muore dopo essere caduto dal balcone a Trapani ilgiornale.it
“Napoli Explosion Oplonti Interactive Experience”, il centro commerciale diventa galleria d’arte primacampania.it
Napoli Inter, sciolti i dubbi di formazione di Chivu: la scelta in attacco e non solo internews24.com
Prevenzione delle lesioni in area critica, ad Arezzo nuovo seminario dedicato alle Terapie Intensive lanazione.it
Gasperini: «Sconfitta con l’Inter mi dà ancora fastidio. Avete visto il Milan? Sono sicuro di una cosa»
di Redazione Inter News 24Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, sull’ultima scon... ► internews24.com
"Aiuole di via Emilio Greco abbandonate": la potatura la fanno i residenti
"Dopo tanti anni di abbandono speravamo che le due aiuole di via Emilio Greco rientrassero finalme... ► palermotoday.it
Tubatura rotta, bloccata la centrale idrica: decine di famiglie senza acqua
Borgo Panigale e Anzola senz’acqua dopo la rottura a una tubazione della centrale idrica Hera di B... ► bolognatoday.it
Tudor difende i nuovi acquisti: «È normale che serva un periodo di adattamento, ma posso svelarvi una cosa su di loro»
di Redazione JuventusNews24Tudor blinda i nuovi acquisti dopo le critiche: per il tecnico non ci son... ► juventusnews24.com
Garlasco, nuovo sequestro. L’avvocato di Venditti scrive (ancora) a Nordio: “La imploro, ripristini il decoro della Giustizia”
Pavia, 25 ottobre 2025 – "Onorevole Ministro Nordio, ancora una volta, e con maggiore allarme, mi r... ► ilgiorno.it
Trenitalia, arriva l’area intercity kids a bordo dei nuovi treni
Roma, 25 ottobre 2025 – Viaggiare in treno diventa un’avventura a misura di bambino. Con Intercity ... ► quotidiano.net
Quanto ci costano i cyber criminali: la nuova guerra digitale che paralizza fabbriche, governi e aziende
Fabbriche che si fermano, aziende che non riescono a rispettare le consegne, governi costretti a in... ► panorama.it
Piccoli antagonisti crescono: nei licei occupazioni pro Pal e dibattiti a monopolio dem. Alle elementari lavoretti sulla Flotilla
Alla faccia del dibattito e del confronto, occupazioni prodromiche all’indottrinamento, scuole com... ► secoloditalia.it
Ballando con le stelle, stasera la quinta puntata: attesa Maria Esposito
Questa sera è attesa una nuova puntata di Ballando con le stelle dove Maria Esposito interverrà com... ► ildifforme.it
WWE: CM Punk riflette sul futuro e ammette: “Sono vicino alla fine della mia carriera”
CM Punk torna a far parlare di sé, questa volta per una riflessione personale che riguarda il... ► zonawrestling.net
DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 25 ottobre: le ultime su Napoli Inter, Tudor risponde sull’esonero LIVE
Ecco tutte le notizie di oggi 25 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomerca... ► calciomercato.it
Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming
Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episo... ► tutto.tv
Ontario ferma lo spot con Reagan, Trump interrompe i negoziati col Canada
Lo spot dell’Ontario con la voce di Ronald Reagan contro i dazi ha innescato l’ira di Donald Trump ... ► sbircialanotizia.it
Il video di un branco di sei lupi in Abruzzo. Il fotografo: “Avevano le pance piene ed erano carichi di adrenalina”
Il fotografo e guida naturalistica Pietro Santucci ha realizzato un video rarissimo che mostra sei ... ► fanpage.it
Vienna, Sinner De Minaur: arriva il break di Jannik nel secondo set Diretta 6 3, 3 2
L'azzurro incontra per la dodicesima volta l'atleta australiano con cui ha sempre vinto. Nell'alt... ► corriere.it
Tentato omicidio con mazza da baseball: un arresto nel salernitano
Quattro colpi di arma da fuoco contro un uomo a Castellammare di Stabia lo scorso 30 luglio sono i... ► salernotoday.it
Garlasco, nuovo colpo di scena: nuovi sequestri e file cancellati, la verità potrebbe nascondersi nei pc di Venditti
Il caso Garlasco si allarga ancora. Mentre a Milano Andrea Sempio si sottoponeva a tre ore di esami... ► panorama.it
Mauro Di Francesco, Jerry Calà: “La sua morte un colpo al cuore. Era un attore nato”
Milano, 25 ottobre 2025 – “Ancora non ci credo, sono costernato anche perché non sapevo che la sua ... ► ilgiorno.it
Manovra, Landini: “Se non cambia, non escludiamo nulla. Salvini? Doveva abolire la Fornero, invece ora abbimo l’età pensionabile più alta”
“Quanto avviene dentro la maggioranza e le liti interne su banche e affitti è un teatrino. Perché p... ► ilfattoquotidiano.it
Perché una madre ha lasciato che il figlio andasse a scuola vestito da alieno: “È stata una prova di fiducia”
Il figlio si era convinto che a scuola si sarebbe tenuta una giornata durante la quale avrebbe potu... ► fanpage.it
Beatrice Bellucci: l'ipotesi (non confermata) della gara e l'alta velocità, cosa sappiamo dell'incidente mortale
Lo stridio dei freni, poi l'impatto. Quindi il rumore di un'auto che si ribaltava e di un'altra ch... ► romatoday.it
Unghie Halloween: qual è la tendenza spooky 2025 da sfoggiare in punta di dita?
Non occorre aspettare la fine di ottobre per sfoderare una manicure che più spooky non si può: la st... ► vanityfair.it
A lezione di smielatura: gli studenti di Gragnano alla scoperta del mondo delle api
Per imparare non c’è modo più efficace e coinvolgente che sperimentare. Questo è ciò che potrebber... ► ilpiacenza.it
Disfida in cucina tra Romagna e Bologna: ecco chi vince tra tagliatelle e spaghetti bolognesi
Si è tenuta venerdì sera alla scuola di ristorazione Ial di Cesenatico la disfida in cucina tra le... ► cesenatoday.it
"Ex Idac, discarica a cielo aperto. Soldi per la bonifica ma lavori mai effettuati"
“La città soffre, ma il sindaco e il suo entourage si divertono a pubblicare foto di strade pulite... ► casertanews.it
Usa, la rivelazione di Bannon sul terzo mandato di Trump
Secondo Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, «esiste un piano» per consentire all’attuale pre... ► lettera43.it
Firenze, doppia presentazione dei saggi su Puccini e Mascagni di Maurizio Sessa
Firenze, 25 ottobre 2025 - Due compositori toscani dominatori della scena internazionale dell'opera ... ► lanazione.it
Corteo Cgil, Landini: “Salvini ha raccontato balle sulle pensioni. Pronti a scioperare contro la manovra”
Alla manifestazione della Cgil "Democrazia e lavoro", il segretario generale Maurizio Landini che s... ► fanpage.it
Paolo Fox, oroscopo di oggi domenica 26 ottobre: le previsioni segno per segno
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYL'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 26 ottobre. ... ► livornotoday.it
Elezioni scolastiche, AGe Toscana diffonde un vademecum per chiarire le norme sulle procedure di voto
L’Associazione Genitori AGe Toscana ha diffuso una comunicazione indirizzata ai Presidenti e ai Con... ► orizzontescuola.it
"Quale tregua? Quale pace?", in Sant'Ilario un dialogo su tregua, pace e diritti umani a Gaza
Il Coordinamento per Gaza Piacenza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale, or... ► ilpiacenza.it
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sirin ha una nuova nemica! Ecco di chi si tratta...
Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza d... ► comingsoon.it
Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati nella lista 'Popolari avanti con Decaro'
Sono il consigliere regionale uscente Sergio Clemente, l'attuale consigliere comunale di Foggia e ... ► foggiatoday.it
Maxi rissa tra "latinos" e bengalesi, bar chiuso per 30 giorni
È arrivato il primo provvedimento dopo la maxi rissa tra “latinos” e bengalesi in via Flavio Stili... ► romatoday.it
Il tifo per la Roma, gli studi e il volley, chi era Beatrice Bellucci morta nell'incidente sulla Colombo
Messaggi di cordoglio dal club giallorosso e dalla Roma Volley per Beatrice Bellucci, la 20enne mort... ► virgilio.it
Pattinaggio artistico: ottimo secondo posto per Conti Macii alla Cup Of China. Vincono Metelkina Berulava
Subito dopo quello di Daniel Grassl, arriva un altro importante piazzamento sul podio per la Nazion... ► oasport.it
Athekame al 93? evita il ko: Milan Pisa finisce 2 2
Un boato che si spegne e riparte. Al 93? il destro di Zachary Athekame evita al Milan una sconfitta... ► sbircialanotizia.it
Il Como in trasferta a Parma: l'ex Cutrone subito pericoloso
Dopo la storica vittoria ottenuta contro la Juventus al ‘Sinigaglia’, i Lariani cercheranno di ott... ► quicomo.it
Jerry Calà: “La morte di Di Francesco un colpo al cuore. Ancora non ci credo. Siamo…”
Jerry Calà commenta all'ANSA la morte di Mauro Di Francesco, attore che con cui aveva diviso il set ... ► golssip.it
Campania al voto, dall’area giuglianese tanti nomi in corsa per le regionali. Chi sono i candidati
Con la presentazione ufficiale delle liste, entra nel vivo la sfida per le Regionali in Campania, i... ► teleclubitalia.it
Barcellona e Real danno vita alla rivalità più equilibrata dell’intera storia del calcio (As)
La partita tra Barcellona e Real Madrid, come racconta Diario As, è un evento mediatico globale che... ► ilnapolista.it
Uomini e Donne, Tina Cipollari vuole tornare a Belve e lancia un appello a Francesca Fagnani
Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne su Canale 5, Tina Cipollari confessa che vor... ► comingsoon.it
Tale e Quale Show, Alessia Marcuzzi difende Antonella Fiordelisi: "State giudicando male una ragazza solo perché molto bella"
Polemica a Tale e Quale Show, la Marcuzzi risponde e scende in campo per elogiare Antonella Fiordeli... ► comingsoon.it
Violenza e degrado in centro, per il M5s «Reprimere non basta. Occorre affrontare il problema in modo sistemico»
ANCONA – Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona si esprime in merito degli ultimi... ► anconatoday.it
Regionali Puglia 2025: i nomi dei candidati consiglieri della lista Decaro presidente
L'avv. Giulio Scapato (che nel 2020 aveva totalizzato 2989 preferenze nella lista Puglia Solidale ... ► foggiatoday.it
Disordini alla manifestazione Pro Pal a Torino: feriti due agenti
AGI - Due agenti sono rimasti feriti durante le tensioni tra manifestanti Pro Pal e forze dell'ordi... ► agi.it
Juventus, si rivede Palladino allo stadio: il saluto con la dirigenza | CM.IT
Raffaele Palladino torna allo stadio da spettatore: l’ex Monza e Fiorentina è in orbita Juve C’è un... ► calciomercato.it
DIRETTA Serie A, Parma Como 0 0 e Udinese Lecce 2 1: segna Berisha! LIVE
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra i gialloblu di Cuesta e i biancoblu di Fabrega... ► calciomercato.it
Dimarco Inter, il suo ruolo sarà decisivo contro il Napoli: il motivo
di Redazione Inter News 24Dimarco Inter, le ultime sul momento dell’esterno nerazzurro con Chivu in ... ► internews24.com
Violenza di genere, sempre più donne denunciano: “Cresce la consapevolezza, anche nei piccoli centri”
Prato, 25 ottobre 2025. Cresce la consapevolezza delle donne che subiscono violenza e aumenta il nu... ► lanazione.it
Operazione “Alto impatto” tra Bergamo e Calcinate: due arresti e una denuncia
È di due arresti, una denuncia e circa cento persone controllate il bilancio dell’operazione “Alto ... ► bergamonews.it
Cgil a Roma, la marcia di oggi: ragioni, tempi e strade
Oggi Roma si prepara a una giornata che parla di lavoro e diritti: la manifestazione nazionale dell... ► sbircialanotizia.it
Roma, turista giapponese precipita dal muro del Pantheon e muore: disposta l’autopsia
Un turista giapponese di 69 anni, Hibino Morimasa, è morto dopo essere caduto dal muro che circond... ► secoloditalia.it
Ballando con le stelle 2025, stasera sabato 25 ottobre su Rai1: cast, classifica e anticipazioni
Ballando con le stelle 2025 torna stasera, sabato 25 ottobre 2025, in prima serata su Rai1. Nuovo a... ► superguidatv.it
Forse è Barcellona che fa impazzire gli allenatori, così si spiegano le reazioni di Flick e Xavi (Equipe)
Nelle ultime stagioni anche allenatori di grande esperienza come Hansi Flick e Xavi hanno mostrato ... ► ilnapolista.it
Regionali. Sgambato: "Esclusioni Pd inspiegabili ma ora ricostruiamo"
"La scelta di candidarmi nasce dalla forte richiesta giunta dai tanti territori che gradualmente, ... ► casertanews.it
Chivu Inter, nessun timore reverenziale verso Conte: il piano per il big match scudetto
di Redazione Inter News 24Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri... ► internews24.com
Conte sprofonda nei sondaggi. E Appendino detta la linea: «Marchiamo le distanze»
Il campo largo fa male ai 5 Stelle. La Supermedia dei sondaggi (Demopolis, Emg, Eumetra, Only Numbe... ► iltempo.it
Big Match a Napoli: Inter alla Prova Scudetto
Big Match a Napoli: Inter alla Prova Scudetto ?Oggi, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 18:00, il ca... ► ilprimatonazionale.i
M5S, Conte unico candidato presidente. “Questa consultazione è una farsa”
Un nome, una scelta obbligata. Si vota online per la presidenza del Movimento 5 Stelle, ma la corsa... ► ilfogliettone.it