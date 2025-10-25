Massimo Cacciari si sposa a 81 anni | chi è Chiara Patriarca la sua futura moglie?

Massimo Cacciari, 81 anni, filosofo, accademico ed ex sindaco di Venezia, annuncia il suo matrimonio. La fortunata è Chiara Patriarca, 52 anni, triestina di nascita e milanese d’adozione, descritta come una donna brillante, indipendente e capace di tenere testa al celebre pensatore. Chi è Chiara Patriarca. La futura sposa, ancora poco conosciuta al grande pubblico, vive a Milano, e secondo alcune fonti, lavora come professionista in ambito creativo o architettonico. Amici e conoscenti la definiscono riservata ma stimata nel mondo culturale milanese. Sui social condivide spesso ricette casalinghe e creative ed esperimenti culinari senza “cottura” o vegetali. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Massimo Cacciari si sposa a 81 anni: chi è Chiara Patriarca, la sua futura moglie?

