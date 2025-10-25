Massimo Cacciari si sposa a 81 anni | chi è Chiara Patriarca la donna a cui dirà sì
Roma, 25 ottobre 2025 – Massimo Cacciari, il pensatore, l’uomo che per decenni ha predicato il dubbio come forma di pensiero, ha deciso di scioglierlo in un “sì”. A ottantuno anni, con i capelli ancora incredibilmente neri corvini e la barba grigia, il filosofo veneziano ed ex sindaco di Venezia si sposa con Chiara Patriarca, professionista triestina di cinquantadue anni. A svelarlo è Il Gazzettino, che ha intercettato le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi del Comune di Venezia e di quello di Milano: “Sposo: Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5 giugno 1944. Sposa: Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30 settembre 1973”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
