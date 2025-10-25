Massimo Cacciari nessuno se lo aspettava alla sua età | clamoroso! A 81 anni
Una notizia sta facendo il giro dei media: un evento attesissimo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Massimo Cacciari, filosofo di fama internazionale e già sindaco della Serenissima, a 81 anni ha deciso di compiere un passo importante nella sua vita privata. Poco si sa sui dettagli, e come spesso accade con lui, il mistero avvolge le scelte che riguardano la sua sfera personale. Tra Venezia, città che lo ha visto crescere e affermarsi, e Milano, dove ormai conduce gran parte della sua vita quotidiana, qualcosa di nuovo e sorprendente sta per accadere. Cosa sappiamo. Massimo Cacciari, a 81 anni la notizia inaspettata. 🔗 Leggi su Tvzap.it
